Em comemoração à São Benedito, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza uma live neste domingo (16), às 9 horas, pelo canal do Youtube da Sectur.

De acordo com Ronaldo Jefferson da Silva, presidente da Associação dos Descendentes da Comunidade Tio Eva, São Benedito é o guardião da comunidade. “Nós, os descendentes da comunidade, somos devotos dele. São Benedito é um santo negro, um dos que mais se assemelha a nós da comunidade. É um santo que tem sua história de luta assim como nós”, pontua ele.

A programação contará com uma pequena apresentação a respeito da importância da comunidade para a Capital, com participação da historiadora e vice-coordenadora do grupo de mulheres negras em ação da Comunidade (GMUNE), Vania Lucia Baptista Duarte. O grupo de pagode Sarará Kriolo vai animar os espectadores.

Durante a transmissão, a população poderá doar cestas básicas por meio de um QR Code que estará disposto na própria tela. Todo o material arrecadado será doado às famílias da própria região.

Max Freitas, secretário municipal de Cultura e Turismo, explica que a pasta é responsável também pelas culturas étnicas e folclore campo-grandense. “Procuramos abraçar a todas as etnias e já adianto que no fim do mês de maio teremos mais uma live, desta vez em comemoração aos povos ciganos”, diz.

Serviço – A live será transmitida pelo canal do Youtube da Sectur, disponível aqui.