A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), lança nesta sexta-feira (26) sua primeira live gastronômica que irá ensinar a fazer o macarrão pantaneiro. O prato será preparado pelo cozinheiro Teo Luís. O macarrão pantaneiro, também conhecido como macarrão de comitiva, é típico de Mato Grosso do Sul e surgiu com a necessidade das antigas comitivas a buscarem alimentos que não estragassem rápido, devido às suas longas jornadas. A proposta das lives é que aconteçam mensalmente, sempre com um chef ou cozinheiro local, ensinando pratos regionais, como o sobá – considerado patrimônio imaterial de Campo Grande -, paella pantaneira, peixe a urucum, sopa paraguaia e arroz carreteiro.

A intenção é resgatar a importância da gastronomia como identidade cultural e turística e oferecer mais uma oportunidade de entretenimento e para as famílias no conforto de seus lares. As lives serão transmitidas pelo Facebook da Sectur (https://www.facebook.com/SECTURCG/) e pelo seu Instagram (@secturcg) às 11 horas.