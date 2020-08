Com o objetivo de levar informação para população, a Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande promove live nesta quarta-feira (19), às 9h30, para falar sobre os impactos do coronavírus na Capital, com base em números apontados por pesquisas realizadas por professores das Universidades Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Conforme explicou o Professor Earlandson Ferreira Saraiva, do Instituto de Matemática da Universidade de Mato Grosso do Sul, a pesquisa defendida por ele e o Professor Leandro Sauer, da Escola de Administração e Negócios da UFMS, pretende descrever a projeção das quantidades de notificações e estimar a possível data em que o sistema de saúde de Campo Grande irá entrar em colapso. “Através da previsão do número de pessoas que vão ser contaminadas, fazer uma previsão da ocupação dos leitos”, adiantou.

Já a pesquisa realizada pelo Professor. Dr. Sandro Marcio Lima, docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, faz um comparativo do cenário mundial sobre o coronavírus com o cenário de Campo Grande. “Através de um monitoramento de como a pandemia se deu em outros países, ter um comparativo dos números de Campo Grande e ver o que eles indicam no cenário atual da Capital”, explicou.

A Comissão realiza live todas as quartas-feiras com objetivo de manter a população informada sobre as ações de enfrentamento à Covid-19, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

Serviço – Como medida preventiva ao Coronavírus o evento é fechado ao público. A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (19), pelo facebook.com/camaracgms ou pelo Youtube https://www.youtube.com/user/camaramunicipalcg. A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os vereadores e convidados.