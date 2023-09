Live sobre o Pagamento do Piso da Enfermagem, movimenta tarde do Legislativa de Campo Grande

Durante a Live de Apresentação do Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha mediou os questionamentos da categoria sobre a forma que será feito o repasse do recurso federal de R$ 11,8 milhões do Ministério da Saúde para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O evento foi realizado na tarde de terça-feira (05).

“Foram respondidas mais de 40 questionamentos de profissionais da Enfermagem, tanto da Sesau, quanto entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse evento mostra que estamos empenhados em dirimir as dúvidas e corrigir possíveis erros que acontecerem no repasse dos valores federais para os profissionais da enfermagem. Nosso compromisso, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, é de fiscalizar como será realizado esse pagamento”, ponderou o Dr. Victor Rocha.

O repasse de R$ 11,8 milhões do Ministério da Saúde irá garantir o pagamento do piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras da Capital. A proposta contempla os profissionais da enfermagem da rede pública municipal de saúde, das entidades privadas sem fins lucrativos com certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde e das entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta garante o repasse da complementação financeira para o pagamento do piso salarial nacional no valor de R$ 4.750,00, sendo 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. No projeto consta a carga horária de 44 horas semanais. Aqui na Capital, os enfermeiros que trabalham no município 40 horas semanais o repasse será de R$ 4.318,00, quem trabalha na rede particular o salário será de R$ 4750,00. Serão beneficiados mais de 4 mil profissionais que atuam no município e em dez hospitais.

“Essa live foi realizada para tirar as dúvidas dos profissionais da enfermagem. Nosso intuito ao reunir aqui na Câmara Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande, o COREN/MS e a Sesau, foi de esclarecer e nos colocar à disposição da categoria que merece ser sempre valorizada”, finalizou Dr. Victor Rocha.

Para a secretária-adjunta da Sesau, Dr. Rosana Leite disse que já era hora de os profissionais da enfermagem serem reconhecidos. “Temos no nosso país mais de 5 mil municípios, então fica muito difícil, com as disparidades existentes, para um gestor local poder arcar com o valor do Piso Nacional, por isso esse recurso repassado pelo governo federal vem complementar o pagamento do piso”.

Também participaram do evento: o presidente do Sinte/PMCG (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande), Ângelo Macedo; chefe da Divisão de Enfermagem da SESAU, Keith Ramos Ferreira; a secretária conselheira do COREN/MS, Lucyana Conceição Lemes Justino e Secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites.

Confira como foi a live pelo YouTube da Câmara Municipal: https://www.youtube.com/watch?v=y1uX2IB8wW4&t=191s