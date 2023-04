Liverpool vence o Tottenham em jogo de sete gols na Premier League

Neste domingo, Liverpool e Tottenham se enfrentaram pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, no Anfield, em Liverpool. Com início avassalador, os Reds fizeram três gols em 14 minutos, com Curtis Jones, Luis Díaz e Salah (de pênalti), mas sofreram tentos de Harry Kane, Son e Richarlison.

Já nos acréscimos do jogo, Diogo Jota deu a vitória por 4 a 3 para o time mandante.

Assim, os donos da casa chegam à quarta vitória consecutiva na competição e atingem os 56 pontos – sete atrás do Manchester United, equipe que abre o G4 – zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Além disso, ultrapassa o rival desta tarde na tabela, assumindo a quinta colocação.

Por outro lado, os Spurs amargam o quarto compromisso seguido sem triunfo na Premier League. Com isso, permanecem com 54 tentos, na sexta posição. No momento, a equipe está se classificando para o playoff qualificatório da Liga Europa.

Agora, o Liverpool volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Fulham, novamente no Anfield, em partida atrasada válida pela 28ª rodada. Já o Tottenham encara o Crystal Palace, no sábado, a partir das 11 horas, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 35ª rodada.

O jogo entre Liverpool e Tottenham

Para seguir sonhando com o G4, o Liverpool começou a partida com tudo. Assim, logo aos dois minutos do primeiro tempo, Curtis Jones recebeu cruzamento de Alexander-Arnold, nas costas da marcação, e bateu de primeira para abrir o marcador.

Dois minutos depois, foi a vez do colombiano Luis Díaz completar cruzamento de Gakpo para estufar a rede e ampliar a vantagem dos donos da casa no placar.

Aos 13, Gakpo tentou jogada dentro da área e sofreu falta de Cristian Romero. Com o pênalti assinalado, Mohamed Salah foi para a cobrança e bateu no meio do gol para fazer o terceiro.Com o placar mostrando 3 a 0, muitos torcedores do Tottenham começaram a deixar o estádio ainda no primeiro tempo.

No entanto, os Spurs não desistiram de buscar o resultado e levaram perigo aos 38 minutos, quando Van Dijk precisou bloquear chute de Son perto da linha do gol.

No minuto seguinte, Perisic recebeu passe em profundidade na esquerda, deixou o zagueiro holandês no chão e cruzou para Harry Kane bater de primeira para diminuir.

Aos 43, os visitantes acertaram a trave pela primeira vez, em chute colocado de Son. Depois, aos oito minutos já da etapa complementar, o atacante coreano carimbou o poste de novo.

No lance seguinte, foi a vez de Cristian Romero acertar a trave do gol defendido por Alisson.

Reviravoltas no fim do segundo tempo

Aos 31 minutos, Son finalmente conseguiu ir às redes. O camisa 7 recebeu lançamento rasteiro de Romero e saiu cara a cara com o goleiro brasileiro. O atacante então bateu por baixo para fazer o segundo do Tottenham no confronto.

Em seguida, Hojbjerg, aos 33, e Richarlison, aos 39, reclamaram de pênalti, mas o árbitro e o VAR mandaram o jogo seguir em ambos os lances. Quando o duelo parecia se encerrar sem mais novidades, o Tottenham buscou o empate aos 47 minutos.

Son cobrou falta na área e Richarlison apareceu para cabecear, deixar tudo igual e anotar o primeiro tento dele nesta temporada da Premier League.

Por fim, o time nem teve tempo de comemorar, já que, aos 49, Lucas Moura falhou no campo defensivo e acabou tocando para Diogo Jota. O atacante português, então, invadiu a área e chutou cruzado para colocar o Liverpool mais uma vez à frente no marcador.