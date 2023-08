Livro conta a historia da iluminação e energia elétrica em Campo Grande

No ensejo da passagem do aniversário de Campo Grande e do centenário da primeira usina hidrelétrica da cidade, o jornalista Sergio Cruz lança o livro “Campo Grande, força e luz”, com fatos que marcaram a chegada da iluminação pública e da energia elétrica na sede do município.

Da precária iluminação a querosene à chegada da força de Urubupungá, Sergio Cruz percorre o percurso daquilo que considera o principal indutor do desenvolvimento de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a energia elétrica. O trabalho reúne mais de setenta anos de história, entre os lampiões do velho Janjão, o locomóvel do irmãos Veronezzi, as hidrelétricas do Ceroulas e Botas, até os projetos ambiciosos de Mimoso e Jupiá.

Ressalta o protagonismo dos governadores Ponce de Arruda, Fernando Correa da Costa e Pedro Pedrossian, de Mato Grosso e de São Paulo, desde Lucas Nogueira Garcez a Abreu Sodré, dos presidentes Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck, João Goulart, Castelo Branco e Costa e Silva, dos prefeitos de Campo Grande, de empresários e a população que esperou, protestou e comemorou a grande conquista.

O livro que já está disponível na internet, em sua versão impressa, foi prefaciado pelo ex-senador Valter Pereira, último presidente da Enersul estatal.