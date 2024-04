Livro de ex-deputado sobre história de MS será lançado na Casa de Leis

Será lançado no Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), às 8h de quarta-feira (10), o livro “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, do jornalista Sergio Cruz. O posfácio da obra é assinado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), que foi professor de História.

“Ressalta-se a importância do debate constante em nossa sociedade sobre nossa própria identidade, vide o ‘Mato Grosso do Sul ou Estado do Pantanal”. Assim, o presidente encerra o posfácio do livro, reconhecendo a importância em aprofundar o conhecimento e a compreensão do contexto histórico e da formação do Estado.

Autor foi deputado constituinte

A obra, com 312 páginas, segue toda a trajetória do movimento separatista até a promulgação da primeira Constituição de Mato Grosso do Sul, em 1979. Sergio Cruz foi um dos deputados constituintes ( saiba mais clicando aqui ).

“É um trabalho de jornalismo histórico, subsidiado por jornais da época, livros de historiadores consagrados e memorialistas. Os fatos estão elencados na linha do tempo e revelam informações importantes para complementação da história do Estado nascente. Registramos episódios pouco estudados, como o papel dos maragatos Bento Xavier e Barros Cassal no processo divisionista e a resistência dos cuiabanos, que retardou o processo de emancipação do Sul”, disse o escritor.

O lançamento será realizado no saguão principal da ALEMS, durante solenidade aberta ao público e à imprensa.