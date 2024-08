Livro de historiadora analisa transformação de Campo Grande em capital

Quais são as transformações que ocorrem quando uma cidade é escolhida para se tornar capital de estado? É isso que analisa a historiadora Lenita Maria Calado no livro “A Invenção de Campo Grande Capital”, que foi elaborado baseado em sua tese de doutorado, defendida em 2018 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e está sendo lançado agora em meio às comemorações do aniversário de 125 anos de Campo Grande.

Para analisar essas transformações, foi necessário escolher um objeto, não a cidade como um todo, mas um lugar que a retratasse em vários momentos. E a escolhida foi a Praça Ary Coelho, localizada na Rua 14 de Julho. Depois de sua construção como “passeio público”, a Praça Ary Coelho acompanhou várias transformações de Campo Grande ao longo dos anos.

No livro, Lenita investiga as transformações que envolveram Campo Grande ao deixar de ser interior e passar a ser capital de um novo estado, uma mistura de tradição e de modernidade.