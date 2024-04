Livro lançado na ALEMS revela bastidores da fundação do Estado

Sergio Manoel da Cruz não só participou da criação de Mato Grosso do Sul, como também ajudou a escrever a primeira Constituição Estadual. Em seu novo livro, o jornalista, cientista político e deputado da 1ª Legislatura revela os bastidores do movimento separatista até a fundação do Estado. A obra foi lançada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na manhã desta quarta-feira (10). O posfácio é assinado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), que foi professor de História.

Baseado em uma vasta gama de fontes, ideias e materiais da época, o livro “História da Fundação de Mato Grosso do Sul” fornece informações históricas e leva os leitores à compreensão do passado. Sergio Cruz, que na época ficou famoso em discursar em praças num pequeno palanque improvisado e pelo uso do jargão “fé em Deus e pau na mula”, apresenta os acontecimentos a partir da ordem cronológica.

“É um momento marcante para Mato Grosso do Sul. Sergio Cruz, uma figura folclórica, participou ativamente da fundação do Estado e documentou fatos históricos, marcando com isso a nossa identidade dentro da Federação e deixando um rico legado às futuras gerações. Não tenho dúvida que essa obra irá realçar cada vez mais o papel da Assembleia Legislativa na sociedade”, destacou o presidente.

Em entrevista, Sergio Cruz revelou o motivo da data de lançamento do livro. “Escolhi esse momento, pois marca minha posse no extinto Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, minha posse na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e os 45 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual. Esse livro faz parte de um acervo segmentando sobre uma história que começou em 1870, com a primeira ideia de mudança da capital de Cuiabá pra Corumbá. Não foi simples a divisão do Estado, tivemos fortes reações contra, mas vencemos a luta. Ainda teremos outras obras deste acervo”, disse o jornalista.

O livro tem 310 páginas e está divido nos seguintes capítulos: A mudança da Capital, República Transatlântica, Os gaúchos estão chegando, A fumaça e o fogo, Fogo na fronteira, Estado de Brasilândia, Ponta Porã, Sim e o não, Marca da tesoura, Estado do Pantanal, Divisão de fato, De fato e de direito, Delenda Pedrossian e Um estranho no ninho. Além disso, possui as galerias dos deputados constituintes e dos atuais parlamentares.

Para o ex-deputado Walter Benedito Carneiro, a publicação fornece um contexto histórico fascinante. “São os bastidores do nascimento do nosso Estado através do olhar de Sergio Cruz. Foram períodos difíceis, pois não tínhamos os meios de comunicação atuais. Mesmo em meio às situações tumultuadas, em seis meses conseguimos fazer a Constituição e o Estado de Mato Grosso do Sul foi instalado no dia 1º de janeiro de 1979. Participamos dessa história e somos, porque o Estado cresceu e se tornou um dos melhores da nossa Federação”, ressaltou.

No posfácio, Gerson Claro define a obra como “um compêndio fiel sobre o nascimento, criação e evolução do nosso Estado, sustentado por uma rica bibliografia e fotos documentados minuciosamente”. O resultado dessa história abrangente, informativa e rica foi publicado pela Editora Via Morena Comunicação. Mais informações sobre a obra podem ser obtidas diretamente com o autor: sergiocruz@viamorena.com