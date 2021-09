Será lançado amanhã, dia 16, às 19h30, no Espaço Joseph, o livro “José Thomaz: Um Libanês Visionário em Campo Grande”. A obra conta a história do libanês José Thomaz, que, em 1978, abriu as portas de uma lanchonete na Rua Sete de Setembro para servir esfihas e receitas tradicionais de família. Além dos deliciosos salgados, a confiança no cliente fez com que o local tivesse sucesso e permanecesse de portas abertas até hoje, tornando-se um verdadeiro patrimônio de Campo Grande. Para retratar essa história, as pesquisadoras Elaine Cristina Paganotti e Maira Nunes Farias, em parceria com a professora Maria Augusta de Castilho, desenvolveram uma pesquisa, com apoio de toda a família, que se transformou em livro.