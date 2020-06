Com o mundo ainda enfrentando os impactos causados pela pandemia global da COVID-19, o cirurgião plástico e escritor César Benavides aproveitou o período de isolamento para compilar crônicas, narrativas e relatos no livro “Pandemia 2020: Histórias e Reflexões de um Período de Alerta à Humanidade”, que será lançado em uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook na próxima terça-feira (23), às 19 horas. Ficção potencialmente factível associada a percepções da realidade, a leitura desse livro nunca foi tão atual e, ao mesmo tempo nunca nos apontou a importância da vida de forma tão palpável.