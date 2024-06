 Livro “Um Homem de Legado” será lançado na próxima quarta-feira na ALEMS

Por proposição do deputado estadual Junior Mochi (MDB), será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a partir das 19h da próxima quarta-feira (19), o lançamento do livro “Um Homem de Legado”. A obra é uma produção da Editora Rede Amigas de Negócios.

A biografia esculpe a pluralidade de histórias de 15 homens, percorrendo desde a infância até os meandros da vida adulta. Todos contribuíram para a formação da sociedade sul-mato-grossense e o desenvolvimento do Estado. O deputado Pedrossian Neto (PSD) assina o prefácio e, no posfácio, a contribuição é de Junior Mochi.

O evento pode ser acompanhado pelas mídias sociais oficiais no Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. Também pode ser conferido pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS. E ainda pela transmissão da Rádio ALEMS – FM 105.5.

A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.