Livros do MS Alfabetiza são entregues para quase 23 mil alunos da REME

A coletânea de livros do programa MS Alfabetiza teve entrega simbólica na manhã desta segunda-feira (5), na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, no bairro Santa Emília. Voltado à alfabetização de alunos do 1º e 2º ano, os livros vão contemplar 22.800 alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme).

Segundo a coordenadora do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Alessandra Becker, o material foi elaborado com apoio de alguns professores da Reme. “Ele é todo regionalizado, tem ilustrações da fauna e flora para que a criança conheça seu Estado, além do conteúdo ser de extrema qualidade que reforça a leitura e a escrita”.

A coordenadora afirma ainda que 900 professores da Reme também recebem o material, voltado aos alunos no começo da vida escolar.

Conforme a professora alfabetizadora da Escola Municipal Profª Maria Tereza Rodrigues, Jéssica Saldanha Batistela, a proposta do MS Alfabetiza é importante. “O programa é muito bom, meu primeiro contato com ele foi no ano passado, quando foi lançado e ele trabalha a consciência fonológica dos alunos, a consciência silábica”, afirma.

A aluna Jhenifer Beatriz Rodrigues Leite tem 7 anos, está no 2º ano e diz já saber ler e escrever. “No começo foi difícil aprender, mas hoje eu já sei escrever meu nome e a ler também, aprendi no 1º ano”, lembra.

A diretora da unidade escolar, Rosinete de Jesus Nascimento Duarte afirma que os livros são mais um estímulo para conscientizar a alfabetização. “Se a criança não se alfabetiza no tempo certo, no 1º e 2º ano, isso vai se arrastando e é um prejuízo mais para frente”.

Na escola são 13 turmas de 1º ano e 12 turmas de 2º ano com 30 alunos em cada sala, um total de 750 crianças.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a parceria do MS Alfabetiza é com o Governo de Mato Grosso do Sul. “Estamos caminhando de mãos dadas com o Estado e queremos fazer Campo Grande referência no MS Alfabetiza”.

De acordo com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, quanto mais for investido na educação, maior é o lucro daqui uns anos. “Com o aluno alfabetizado no tempo certo é melhor para o Estado, pois o lucro está lá na frente com um aluno com melhor desempenho escolar, mais estimulado, então esta é uma parceria técnica onde todos ganham”.