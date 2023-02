Uma lixeira doméstica, desenvolvida nos Estados Unidos, promete transformar sobras de comida em ração agrícola. Criada pela startup norte-americana Mill, a lixeira aquece lentamente os resíduos que ali são depositados, misturando-os em um ciclo de baixa potência para desidratar e encolher o montante. Desta forma, os nutrientes são preservados e podem ser transformados em ração para galinhas.

A lixeira imita a aparência de uma lata de lixo comum, com pedal e tampa, exceto pelo fato de se conectar a uma tomada elétrica. No recipiente, podem ser depositados sobras como frutas, vegetais, laticínios, ovos, carne e até frango. Ainda que a lixeira não seja usada para tal fim, seu potencial benéfico para a gestão de lixo ainda precisa ser reconhecido pelo fato do volume da produção de lixo ser reduzido eficientemente.

Vendida através de um serviço de gestão de lixo por assinatura, a pessoa recebe a lixeira, a “alimenta” e quando o equipamento atinge um certo volume de resíduos captados após o processo de compactação, o material resultante é enviado de volta para que o processo de fabricação de ração seja feito pela empresa.

A lixeira tecnológica, além de evitar a poluição de gases provenientes da decomposição de resíduos em aterros, ainda tem o potencial de reduzir a necessidade de cultivos para alimentação animal se adotada em larga escala. Neste caso, seria uma forma de poupar o solo, o gasto de água, entre outros recursos.

A Mill avalia que o processo da realizado pela lixeira juntamente à produção de ração pode evitar meia tonelada de emissões de gases de efeito estufa, anualmente, por família. O custo da lixeira por assinatura é de 33 dólares por mês (na assinatura anual) ou 45 dólares no pagamento mensal. Os valores cobrem o custo da lixeira, filtros de carvão (que ajudam a eliminar odores), o transporte dos alimentos e um aplicativo para rastrear seu impacto. O serviço por enquanto está disponível somente nos EUA.