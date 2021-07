Seringas, ampolas e diversos itens hospitalares foram descartados a céu aberto no bairro Maria Aparecida Pedrossian, nesta sexta-feira (23), em Campo Grande. O lixo hospitalar foi encontrado em um local popularmente conhecido como ‘Pracinha dos Macacos’, no cruzamento da avenida Marinês Souza Gomes com a travessa da Lua.

Segundo o presidente da Amape (Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian), Jânio Batista Macedo, a Solurb (Soluções Ambientais) realizou a limpeza da praça na quinta-feira (22) e o lixo foi encontrado na manhã desta sexta.

“Hoje amanheceu com lixo hospitalar, uma situação grave e que vamos levar para a equipe da nossa unidade de saúde. Ao que parece, deve ser de clínica ou farmácia. Precisamos de uma investigação para punir esse malfeitor, nesse local passa crianças”, disse Jânio.

Município

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que o lixo descartado de forma irregular não é de origem da USF (Unidade de Saúde da Família) localizada no bairro, como foi observado pela equipe do local ao ser questionada pelo presidente do bairro.

Desta forma, a vigilância ambiental já foi acionada para fazer o recolhimento do material e iniciar as investigações para tentar identificar quem seria o responsável por este descarte irregular.

Se identificado, o responsável poderá ser autuado de R$ 100 a R$ 15 mil reais conforme o código sanitário municipal.

