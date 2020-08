O governador Reinaldo Azambuja voltou a reforçar que a decisão de adotar ou não o lockdown é uma prerrogativa do prefeito. Segundo ele o programa Prosseguir apenas orienta, com bases em dados científicos, que ações devem ser tomadas para conter o coronavírus.

O governador ressaltou que o Estado respeita a autonomia das prefeituras no combate ao coronavírus, e fez um apelo à consciência da população.

O Governo do Estado trabalha no fortalecimento dos sistemas de saúde em todas as regiões de Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Com apoio da União e dos 79 municípios, o Estado tem entregado medicamentos, equipamentos de proteção individual e novos leitos.

Ao todo, 269 leitos foram ativados no Estado. Outros 101 estão em processo de habilitação e mais 70 foram prometidos pelo Ministério da Saúde.