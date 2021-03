Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Sandro conduziu a primeira live de 2021 com debates e informações sobre a covid-19, nesta quarta-feira (17/3). Devido ao aumento de casos e a necessidade de orientação à população, a Câmara Municipal retomou as lives semanais, para levar informações atualizadas a respeito da pandemia na Capital. A comissão de saúde informou a população o boletim epidemiológico da Capital, atualizado pela SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) no dia 16 de março, às 17h.

São 308.004 casos notificados, 2.113 casos suspeitos, 79.438 casos confirmados, 226.453 casos descartados e 1.624 óbitos. Dos 79.438 casos confirmados, 465 estão internados, 807 estão em isolamento domiciliar, 76.543 estão recuperados e 1.624 óbitos. Das 465 pessoas que estão internadas, 210 estão em Leitos UTI (117 leitos públicos e 93 Leitos privados), 255 estão em Leitos Clínicos (100 em leitos públicos e 155 em leitos privados) e não há paciente em PAM (público).

Em Mato Grosso do Sul temos 196.094 casos confirmados e 3.667 óbitos. O Brasil já registra 11.603.535 casos confirmados e 282.127 óbitos. O primeiro convidado pela comissão, foi o Vereador Professor André, doutor em Doenças Tropicais e Saúde Internacional, que ressaltou a preocupação com o transporte coletivo, que segue lotado em determinados horários, o que contribuiu para o agravamento do contágio.

Em seu pronunciamento, Dr. Sandro frisou a importância da vacina como a arma mais eficiente contra o novo coronavírus e afirmou que lockdown não é a solução. “Lockdown não funciona! Precisamos de vacinação para proteger a população. Ou a gente reforça o distanciamento social, o uso de máscaras, leva a sério o que está acontecendo em Campo Grande ou medidas mais drásticas deverão ser tomadas. Sou contrário ao lockdown, pois a população mais humilde irá sofrer. É muito fácil fazer quando tem dinheiro no bolso garantido. Também temos que pensar que existem pessoas que trabalham num dia para poder comer no outro, são realidades diferentes. Vamos sair dessa, não através de um fechamento, mas de uma educação contínua e permanente de combate ao coronavírus”, declarou o parlamentar.

A live será realizada todas as quartas-feiras, às 10h, por meio do Facebook da Câmara Municipal. A população poderá participar enviando sugestões, comentários e perguntas.