Tudo não passou de mais um “frenesi” do Governo do Estado, mas o prefeito Marquinhos Trad (PSD) acabou de desmentir a adesão nessa ideia amalucada que não se justifica. A palavra do prefeito acaba de ser confirmada em “live”.

O prefeito disse que será bem possível fechar tudo nos finais de semana deixando aberto farmácias, supermercados e serviços puramente essenciais.

A palavra dada acalmou os empresários e é vida que segue.

Voltaremos.