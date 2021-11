Após mais de dois anos, um dos maiores festivais do Brasil está de volta! Nesta quinta-feira (18/11), começaram as vendas dos ingressos para o Lollapalooza 2022. Acontece que pouco tempo depois que as vendas foram abertas, já haviam ingressos esgotados.

Os ingressos para o Lolla Day, do segundo lote, para o segundo dia de festival, onde Miley Cyrus e A$AP Rocky se apresentam, esgotaram em menos de 1h. Muitos fãs ainda estavam na fila quando receberam a informação que os tickets para o segundo dia do festival não estava mais disponíveis.

Fãs ainda reclamaram da instabilidade do sistema de vendas online. De acordo com relatos dos compradores, aconteceram diversos perrengues para a aquisição dos ingressos, que levou a muita revolta nas redes sociais, principalmente no Twitter.

Vale lembrar que os ingressos para os dias 25 e 27 de março ainda estão disponíveis. A venda on-line ao público é realizada pelo site Tickets For Fun (com taxa de conveniência e entrega).

Confira o line-up do festival

Além de Doja Cat, The Strokes, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, A$ap Rocky, Foo Fighters e Martin Garrix como headliners da edição, ícones da música nacional como Gloria Groove, Jão e Pabllo Vittar estarão presentes no festival. Confira o line-up completo: