Lúcio Raimundo da Silveira é promovido a desembargador do TJMS

O Pleno do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) aprovou na quarta-feira (17) a promoção do juiz substituto em 2º grau Lúcio Raimundo da Silveira a desembargador. Ele foi empossado na mesma sessão.

Silveira chegou ao ápice da magistratura sul-mato-grossense por antiguidade, após 21 anos e sete meses na entrância especial e 34 de serviço. Ele recebeu a toga da esposa, Ilza Vilela da Silveira. No discurso, agradeceu a família, a Deus, e às autoridades presentes.

O novo desembargador lembrou a passagem por Porto Murtinho, Aquidauana, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Nova Andradina, Dourados, Itaporã, Bataguassu, Anaurilândia, Batayporã, Caarapó, entre outras cidades.

“Chegamos a este egrégio e respeitado tribunal, entre amigos e colegas. Aqui atuamos sem atropelar o tempo e as pessoas pelo caminho. Junto com nossa equipe de trabalho, continuamos a ser bem acolhidos, apoiados e respeitados por amigos, pares e demais membros desta Corte, além dos servidores”, afirmou.

Presidente do TJMS, o desembargador Sérgio Fernandes Martins elogiou Silveira e disse que o magistrado fará contribuições importantes à corte.

“O desembargador Lúcio é totalmente desprovido de vaidades, um exemplo para o Judiciário com essa simplicidade, essa forma de ser. Se trata de uma grande aquisição para o Tribunal de Justiça para integrar esse time vitorioso que é o time do Judiciário sul-mato-grossense, agora definitivamente em segundo grau. Vossa Excelência vai ainda contribuir muito com a sua presença, somando com essa casa com toda sua simplicidade, ausência de vaidade e a sua disposição para o trabalho”, discursou.

O novo desembargador assumiu a vaga de Julizar Barbosa Trindade, que se aposentou no mês passado. Também participou do concurso de promoção o juiz Waldir Marques, com 21 anos e um mês na entrância especial e 33 de serviço.