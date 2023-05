Luís Castro explica sucesso do Botafogo: “Disseram que éramos lixo”

Após a quinta vitória consecutiva do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o técnico Luís Castro deu uma entrevista coletiva sincera, na qual procurou explicar o momento e a recuperação do time na temporada. Para o treinador, o principal argumento é o trabalho e a dedicação diária dos jogadores.

“Podemos justificar com várias respostas. A maior de todas é o trabalho, dedicação, ambição dos jogadores, rigor que colocam em cada momento do jogo, a forma como entendem a estratégia e todas variantes de um jogo”, afirmou Luís Castro.

Hoje é fácil dizer que o elenco é bom. Por conta do Estadual, disseram que éramos um lixo. O tempo é precioso. Vamos continuar nosso trabalho e fazer aquilo que é nossa obrigação Luis Castro, técnico do Botafogo

“Talvez, muitos deles chegarem aqui sem jogar em suas equipes, viram uma oportunidade de voltarem a ser destaques. O Perri não jogava. Cuesta não jogava. Marçal, Tchê Tchê, Júnior Santos, Luis Henrique… Não jogavam. Viram uma oportunidade”, seguiu.

Ao lembrar das críticas que recebeu há poucas semanas, Luís Castro fez um forte desabafo.

“Há quatro dimensões do rendimento fundamentais para se jogar: uma delas é quando todos à nossa volta não acreditam, temos que nos fazer acreditar. Isso é fundamental. O mais difícil foi feito, nós revertemos essa onda que os resultados não vinham”, afirmou o português, antes de completar.

“Quando ganhamos a Taça Rio, fomos insultados por todo estádio. Não entendemos, mas nos unimos. Aquela era nossa realidade. Foi um momento decisivo, era mais do que os resultados e a equipe só tinha uma forma de fazer: continuar nosso caminho com todo apoio do clube e todos muito unidos. A dimensão mental se manteve e se impõe à dimensão física, tática e técnica. Voltamos à nossa casa, com um gramado de qualidade, o que nos permite um jogo diferente.”

Na liderança do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h30. A partida será contra o Goiás, na Serrinha. O Esmeraldino é o 18º colocado, com apenas três pontos conquistados.

Confira outras respostas do técnico Luís Castro, do Botafogo.

Mudanças no time titular

“Não há um time titular, por mais que queiram dizer. Não há. O Cuesta está suspenso e vai outro. São jogadores diferentes, mas, para mim, não há.”

Bom momento do Botafogo

“Não vamos nos enganar. Temos alguns problemas a resolver. Nós temos que manter o equilíbrio. Há posições mais confortáveis, outras menos. Jogue quem jogar, dará tudo à equipe. Não jogamos no nosso estádio por dois meses. Não é desculpa, o terreno de jogo é fundamental, por isso as ligas obrigam tem o melhor gramado nas melhores condições. Não há como jogar da mesma forma no baldio e um bom gramado.”

Tiquinho Soares

“Conheço o Tiquinho há muitos anos, do futebol português. Sempre foi a pessoa que mostra ser aqui. Não mudou nada. Ser humano muito bom, jogador de grupo, só trabalha em prol do grupo, um exemplo para todos. A nível do jogo, é um finalizador e um pivô. Desenvolver as tarefas defensivas a rigor. Um profissional.”