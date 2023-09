Luisa Stefani cai na semifinal do US Open diante das algozes de Bia Haddad

A brasileira Luisa Stefani teve mais uma vez adiado o sonho de chegar à decisão das duplas femininas no US Open.

Jogando ao lado da norte-americana Jennifer Brady, a paulista de 26 anos foi eliminada na semifinal, nesta sexta-feira (8), diante da parceria formada pela alemã Laura Siegemund e pela russa Vera Zvonareva.

A partida terminou em 6/4 e 6/1 para as europeias, que também já haviam eliminado outra brasileira nesta edição do Grand Slam: nas quartas de final, elas passaram pela paulista Bia Haddad Maia e pela bielorrussa Victoria Azarenka, de virada, por 2 sets a 1 (parciais 5/7, 7/5 e 6/4).

A decisão das duplas femininas será disputada no domingo (10), contra a canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Stefani, e a neozelandesa Erin Routliffe.

Ao lado de Dabrowski, Luisa Stefani chegou também à semifinal do US Open na temporada 2021, quando se tornou a primeira brasileira a alcançar essa fase em um Grand Slam desde 1968. Naquela partida, a paulista rompeu um dos ligamentos do joelho e deixou a quadra em uma cadeira de rodas.

Ela passou por uma cirurgia nos Estados Unidos e precisou de um longo período de recuperação, que lhe custou uma queda de 700 posições no ranking mundial por conta da ausência das quadras. Atualmente, a brasileira ocupa a 14ª colocação na lista.

Com a campanha semifinalista, Stefani deverá subir quatro posições na próxima atualização do ranking, o que a colocaria de volta ao top 10 de duplas da WTA depois de um ano e oito meses.

“Voltar ao top 10 é uma das minhas metas desse ano. Retornando de um ano pós-lesão, primeira temporada completa. Meu objetivo principal é realmente conseguir jogar o ano inteiro sem lesão. Então, estando saudável, acho que tudo pode acontecer, e aí vou buscar essas metas de ranking, resultados e parcerias”, comentou a tenista em entrevista recente ao site oficial dos Jogos Olímpicos.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio ao lado de Laura Pigossi, Stefani foi campeã de duplas mistas com Rafael Matos no Australian Open deste ano. Esta foi a primeira parceria 100% brasileira a ganhar um título de duplas em um dos quatro maiores torneios de tênis do mundo.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO