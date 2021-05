O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou em entrevista à revista francesa Paris Matcha que será candidato em 2022. “Serei candidato contra Bolsonaro”, disse Lula. “Se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei”, disse o ex-presidente. Questionado se será candidato no ano que vem ele disse que “Penso que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia. Sob meu mandato, o Brasil tornou-se um importante ator no cenário mundial, notadamente criando pontes entre a América do Sul, África e os países árabes, com o objetivo de estabelecer e fortalecer uma relação entre países do Hemisfério Sul e demonstrar que o predomínio geopolítico do Norte não era imutável” declarou o petista.