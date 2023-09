Lula afirma que gênero e cor não serão critérios para escolha de novo ministro do STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 25, que não vai escolher o novo ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) pautado pelo critério de gênero ou cor da pele. “O critério não será esse”, disse Lula.

O petista falou com a imprensa após reunião com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh. Lula disse que vai escolher alguém que possa “possa atender interesse e expectativa do Brasil, que possa servir o Brasil, tenha respeito com sociedade brasileira, que tenha respeito mas não medo da imprensa”. O presidente disse que tem “várias pessoas na mira”, mas não citou nomes. “No momento que achar que é importante escolher, vou escolher”, acrescentou.

Movimentos sociais pedem que o petista indique uma mulher negra ao Supremo. Hoje, o tribunal é formado por onze ministro brancos, sendo nove homens e apenas duas mulheres. No momento, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro da CGU, Jorge Messias, estão entre os cotados para assumir a vaga que será aberta com a aposentaria compulsoriamente da atual presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, nesta semana. Caso um dos nomes seja o escolhido de Lula, o tribunal passará a ter apenas uma mulher entre os seus membros.

Questionado sobre quando fará as indicações para o Supremo e para aProcuradoria-Geral da República (PGR), Lula disse não ter pressa. O mandato de Augusto Aras termina nesta terça-feira e a vice-procuradora Elizeta Ramos assume o comando do órgão interinamente.