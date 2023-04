O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar para a noite desta quinta-feira (20) sua viagem para Portugal. O petista embarcaria para Lisboa nesta sexta (21), em uma agenda que inclui também a Espanha.

Desde que iniciou seu novo mandato, esta será a primeira ida de Lula à Europa. A comunicação do Palácio do Planalto anunciou a alteração na data de embarque, mas sem dar explicações acerca do motivo.