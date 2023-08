Lula anuncia criação de 38º ministério; veja qual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (29) que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, que será a 38ª pasta de seu governo.

A novidade chega em meio às negociações com partidos do centrão para ampliar seu espaço dentro do Executivo.

“Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente, que precisa de crédito e oportunidades”, disse Lula em sua live semanal nas redes sociais.

O presidente deve anunciar nos próximos dias uma reforma ministerial para ampliar o espaço do centrão no governo, de forma a garantir apoio no Congresso.