Lula chega ao Japão para cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Hiroshima, no Japão, onde participará da Cúpula do G7 no sábado (20) e domingo (21). O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanha o presidente na viagem. Esta será a sétima participação de Lula em reuniões do G7 como convidado.

Haverá a presença de representantes das Nações Unidas, do FMI, do Banco Mundial, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Agência Internacional de Energia, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Comércio e da União Europeia.

O Governo japonês irá debater Conflito na Ucrânia; acompanhamento da dinâmica inflacionária; enfrentamento das vulnerabilidades dos países de média e baixa renda; transição climática e energética; avaliação da conjuntura econômica; mobilização de recursos financeiros para a transição climática; fortalecimento da arquitetura internacional no campo da saúde pública.