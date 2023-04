Lula é alvo de protestos organizados pela extrema direita em Lisboa

Manifestantes ligados ao Chega, partido de extrema direita em Portugal, realizaram protesto contra o presidente Lula na manhã desta terça-feira (25/4), em Lisboa.

O ato aconteceu nas imediações da Assembleia da República da Portugal, onde o petista foi recebido em sessão solene e discursou por volta das 10h30 (6h30 no Brasil).

Os manifestantes seguravam cartazes com frases como “Lugar de ladrão é na prisão” e “Tolerância Zero à Corrupção”. A polícia não divulgou uma estimativa de presentes no local.

Dentro do plenário do parlamento, 12 deputados do Chega e do Iniciativa Liberal, partido de direita, também realizaram protestos contra Lula durante a sessão.

Os parlamentares ergueram cartazes com frase como “Chega de Corrupção” e “Lugar de Ladrão é no Brasil”. Alguns deles também empunhavam bandeiras da Ucrânia.