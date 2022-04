Conversa entre MDB e PT poderá colocar André Puccinelli e Lula no mesmo palanque. A intensão é que a legenda da estrela vermelha entre nas campanhas deles; caso topem apoiar Lula. O deputado federal Vander Loubet revelou que vinha mantendo conversas com quatro pré-candidatos: André Puccinelli (MDB), Marquinhos Trad (PSD), Rose Modesto (União Brasil) e Eduardo Riedel (PSDB). Mas o apoio de Riedel a Bolsonaro e a predileção de Rose pela terceira via afastaram ambos de um possível acordo. A necessidade do diretório nacional petista é que exista um palanque exclusivo para Lula em cada estado, com candidaturas locais fortes.