Lula é obrigado a ajudar na prisão de Vladimir Putin, explica Tribunal de Haia

O presidente Lula é obrigado a cooperar na prisão do presidente russo, Vladimir Putin, esclareceu o porta-voz do Tribunal de Haia, Fadi Elabdallah, em entrevista ao site Metrópoles.

Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), mais conhecido como Tribunal de Haia, por crimes relacionados à invasão da Ucrânia, que deu início à guerra em 2022. Um mandado de prisão foi expedido contra ele.

Na Índia para participar de um encontro do G-20, Lula disse que Putin estava convidado a participar do encontro do grupo que acontecerá no próximo ano no Brasil e que o russo não deveria se preocupar, já que não mandaria prendê-lo em território nacional.

TPI

Segundo consta no próprio site do Ministério de Relações Exteriores, “o Tribunal Penal Internacional (TPI), criado pelo Estatuto de Roma, é um organismo internacional permanente, com jurisdição para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão.

O TPI é composto por quatro órgãos: Presidência, Seções Judiciais (Recursos, Julgamento em Primeira Instância e Instrução), Promotoria e Secretariado”.

O Brasil é signatário da Corte internacional desde 2000. Por isso, teria que cumprir o mandado de prisão. Sob risco de ser preso, Putin não compareceu à Índia para reunião do G20.