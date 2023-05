Lula é tratado como ‘aliado próximo’ da Rússia pelo New York Times

Em sua cobertura sobre a cúpula do G7 no Japão, o New York Times classificou o presidente Lula como um “aliado próximo” da Rússia.

O jornal americano relatou o esforço do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ampliar a coalizão de apoio à Ucrânia.

“Ele continuou esses esforços no Japão, onde se encontrou com o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, um país que aprofundou os laços econômicos com a Rússia à medida que os aliados da Ucrânia se distanciavam. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, um aliado próximo da Rússia, também está em Hiroshima”, diz o NYT.

Lula não teve reunião bilateral com Zelensky. A assessoria da Presidência alegou incompatibilidade de horários na agenda dos dois.

O pedido para o encontro partiu do presidente da Ucrânia. Ao longo de todo o sábado, porém, Lula ignorou a solicitação. Após relutância, a equipe brasileira diz ter oferecido horário na tarde de domingo.