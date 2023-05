Lula empossa general Amaro como Ministro do GSI

Lula dá posse a general Amaro como novo como novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. A cerimônia reservada ocorreu nesta quinta-feira (4) no Palácio do Planalto.

Amaro, que respondeu pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff, substitui o general Marco Edson Gonçalves Dias, que pediu demissão em abril. Dias deixou o caro após a divulgação de um vídeo em que aparece no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro data das invasões golpistas. As imagens mostram o então ministro e funcionários do GSI circulando entre os invasores.