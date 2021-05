O levantamento foi feito com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais Outros institutos de pesquisa têm feito entrevistas por telefone até o momento, em razão da pandemia de Covid-19

Em simulação estimulada de primeiro turno para a Presidência da República, Lula teria 41% das intenções de voto, margem de 18 pontos percentuais sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com 23% das intenções de voto.

Já no cenário espontâneo de primeiro turno (quando o eleitor aponta seu candidato sem que nomes sejam apresentados pelo entrevistador), Lula aparece com 21% das intenções de voto. Bolsonaro tem 17%. Em seguida aparece Ciro Gomes, com 1%. Outros candidatos somam 2% das intenções de voto. 8% votariam em branco, nulo ou não votariam. Já 49% não souberam responder.

Na simulação de segundo turno entre os dois mais bem posicionados, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro se amplia. O petista teria 55% dos votos, 23 pontos percentuais acima do atual presidente, que aparece com 32% dos votos. Outros 11% votariam em branco ou nulo, enquanto 2% não responderam.

Em outros cenários de segundo turno, Lula venceria Moro (53% a 33%) e Doria (57% a 21%). Já Bolsonaro aparece tecnicamente empatado com Doria (39% a 40%) e atrás em eventual disputa com Ciro (36% a 48%).

Preferências eleitorais

Lula receberia a maioria dos votos de Ciro, Doria e Huck. Já Bolsonaro herdaria os eleitores que optam por Moro, seu ex-ministro da Justiça.

Jair Bolsonaro tem a maior rejeição entre os cotados para a Presidência da República, com 54%. Lula fica em segundo lugar, com rejeição de 36%. Seguem João Doria (30%), Luciano Huck (29%), Sergio Moro (26%), Ciro Gomes (24%), Luiz Mandetta (17%) e João Amoêdo (16%). 2% dos entrevistados não souberam responder. Outros 2% rejeitam todos. 1% votaria em todos.