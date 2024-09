Lula nomeia Macaé Evaristo como ministra dos direitos humanos

A nomeação de Macaé Evaristo como nova ministra dos Direitos Humanos reflete uma estratégia do governo Lula para abordar a situação após a demissão de Silvio Almeida. Evaristo, uma destacada educadora e ex-secretária do MEC, traz experiência relevante para a pasta, especialmente em temas relacionados à inclusão e diversidade.

A escolha de uma mulher negra para o cargo está alinhada com o desejo do presidente Lula de reafirmar o compromisso com a representatividade e a justiça social, especialmente no contexto das recentes denúncias de assédio envolvendo figuras proeminentes do governo. A nomeação de Evaristo também parece ser uma tentativa de mitigar a repercussão negativa da demissão de Almeida e reforçar o compromisso do governo com políticas de direitos humanos e igualdade racial.