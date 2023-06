Lula nomeou cinco dos sete ministros que vão julgar inelegibilidade de Bolsonaro no TSE

Cinco dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que vão avaliar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) foram nomeados para seus cargos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O julgamento que ocorrerá no dia 22 de junho, próxima quinta-feira, pode selar o futuro político do ex-presidente.

O tribunal que vai julgar Bolsonaro é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo Filho, André Ramos e Floriano de Azevedo.

Moraes, que é o presidente do TSE, reservou, além da sessão do dia 22, os dias 27 e 29 de junho para que o julgamento seja realizado. A análise deste tipo de ação costuma ter um desenrolar mais alongado. Nada impede, no entanto, que haja um pedido de vista que paralise o julgamento por mais tempo.