Lula receberá ditador Maduro em Brasília no final de maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber em Brasília, na última semana do mês de maio, o presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro.

Segundo fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty, a previsão é de que Maduro seja recebido por Lula em um encontro bilateral para marcar o “relançamento” das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela.

A relação entre os dois países foi rompida durante o governo Bolsonaro e retomada logo no início do mandato de Lula. Um dos marcos da reaproximação foi a reabertura a embaixada do Brasil em Caracas.

A expectativa é de que a reunião bilateral entre Lula e Maduro aconteça em 29 ou 31 de maio. No dia 30, os dois participarão juntos em Brasília de uma reunião com outros presidentes da América do Sul.

O encontro foi convocado por Lula para “discutir perspectivas para a região e reativar a agenda de cooperação sul-americana” em áreas como saúde, mudança do clima, defesa, infraestrutura, energia, entre outros.

Primeiro encontro

Se Maduro não cancelar a viagem na véspera, será o primeiro encontro presencial entre o ditador e Lula desde que o petista tomou posse em seu terceiro mandato à frente do Planalto.

Maduro cogitou prestigiar a posse de Lula em janeiro, mas desistiu de última hora, mesmo após o governo brasileiro revogar uma portaria que proibia o ingresso do líder venezuelano no país.

Os dois também chegaram a marcar uma reunião durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em janeiro, na Argentina. Maduro, porém, acabou cancelando sua ida ao evento.