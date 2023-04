Lula: “Se tem uma profissão honesta, é a do político”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (28), que, “se tem uma profissão honesta, é a do político”.

A declaração foi dada em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, na qual sancionou o acordo que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais.

“A mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, achar que todo político é corrupto e todo mundo que não é político é honesto, é o que leva esse país a ter eleito um Jânio Quadros com a vassourinha, leva o Bolsonaro a ser eleito, ‘pescador de marajá’, acrescentou.

Ao afirmar que, “se tem uma profissão honesta, é a do político”, Lula argumentou que é a única profissão cujo “concurso” precisa ser refeito a cada quatro anos.

“Se o cidadão faz concurso na Petrobras, fica lá até morrer. No Banco do Brasil, fica lá até morrer. Na Presidência, na universidade. A não ser que cometa algo muito grave que vai ser exonerado do serviço público”, completou.

“O político vai pra rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado. Muitas vezes o político merece ser xingado e todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo em um balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior”, continuou o presidente.

Lula disse que fez essa declaração “para que a gente aprenda a separar o joio do trigo e aprenda quem é quem na política”.