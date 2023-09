Lula sinaliza preferência por Dino em vaga do STF após aposentadoria de Rosa Weber

O presidente Lula da Silva (PT) sinalizou a dois de seus mais próximos assessores que Flávio Dino será seu escolhido para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. A informação é do Metrópoles.

Os outros dois nomes cotados são Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e Jorge Messias, advogado-geral da União.

Informação falsa produzida pelo ministério da justiça embasou decisão de Toffoli contra a Lava Jato

Em agosto, o ministro Dias Toffoli recebeu do Ministério da Justiça a informação de que não havia em seus sistemas qualquer dado sobre a existência de cooperação internacional oficial para trazer ao Brasil, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, os sistemas que geriam o “departamento de propinas” da empreiteira.

Nesta terça-feira (12), em um novo ofício a pasta retificou a informação e atestou ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), entre 2016 e 2017.

Ocorre que, na decisão em que determinou a imprestabilidade de todas as provas reunidas no acordo de leniência da Odebrecht, na última semana, Dias Toffoli citou a resposta inicial do DRCI como um dos elementos a evidenciar que o material dos “sistemas da propina” da Odebrecht havia sido incluído em seu acordo de leniência de maneira ilegal, à margem dos canais oficiais – no caso, o próprio DRCI, “autoridade central” para pedidos de cooperação internacional.

Dino só entregou imagens de 4 das 185 câmeras do Ministério da Justiça

O ministro da Justiça, Flávio Dino, só entregou à CPMI do 8 de Janeiro imagens de quatro câmeras de monitoramento das 185 que estão instaladas no prédio que sedia a pasta.

O pífio número representa menos de 3% do total das câmeras que devem monitorar o prédio e podem esclarecer o que realmente houve em 8 janeiro. O Ministério da Justiça fica em um raio menor que 180 metros do Congresso Nacional, a menos de 500 metros do Palácio do Planalto e a 600 metros do Supremo Tribunal Federal, prédios que foram vandalizados no início do ano.

À CPMI do 8 de Janeiro, Flávio Dino informou que imagens das câmeras de segurança do prédio foram apagadas. O ministro culpou o contrato firmado com a empresa que cuida do circuito de TV pela indisponibilidade das imagens.

“Há um contrato sobre as regras de conservação dessas imagens. Havia imagens preservadas, porque estavam em inquéritos. A PF foi lá, no começo de fevereiro, e levaram nas imagens. Todas as imagens que existem foram entregues”, disse Dino ao justificar a exclusão e dizer que as imagens são apagadas a cada 30 dias para dar lugar a novas filmagens.