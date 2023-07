Lula vai passar por cirurgia, afirma assessoria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (23), para uma infiltração na região do quadril. A assessoria de imprensa da Presidência informou que ele deve passar por uma cirurgia na região neste segundo semestre.

De acordo com a assessoria, é uma “operação programada, nada urgente. Deve marcar a cirurgia, que não tem urgência”.

Segundo apurou a TV Globo com a assessoria do hospital, o presidente fez “apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril. Não fez nenhum exame e segue com a agenda prevista de hoje.”

Lula cumpre agenda em São Paulo na tarde deste domingo na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Ele participa de um almoço e tem previsão de voltar para Brasília no fim da tarde.

Desde o início do ano, Lula se queixa de dores no quadril. Ao retomar a rotina de exercícios físicos após as eleições, o presidente sentiu dores no corpo e passou a fazer sessões de fisioterapia. Em fevereiro, o presidente fez um exame de ressonância magnética num hospital de Brasília. O exame já estava programado, segundo sua assessoria.

Em maio, durante discurso em Salvador, Lula disse que estava com um “problema na cabeça do fêmur” que o impedia de jogar futebol. Na ocasião, procurada pelo g1, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto disse que o presidente tem um problema na articulação coxofemural da perna direita e que, por isso, não pode praticar o esporte. A assessoria também disse que o presidente faz tratamento e recebe acompanhamento médico.

Fonte: G1.