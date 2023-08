Lula vem ainda neste ano para MS, diz deputado Vander Loubet

Percorrendo o país para lançar obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir ainda neste semestre para Mato Grosso do Sul lançar as obras. A informação é do coordenador da bancada federal do estado, deputado federal Vander Loubet (PT).

“Estamos fazendo esforço apara que o Lula venha ainda neste ano. O presidente está querendo ir a todos os estados brasileiros lançar o Novo PAC e deve fazer o mesmo aqui nesse semestre”, anunciou.

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) confirmou a agenda. “O presidente vai passar por uma cirurgia, mas está se organizando para vir sim”, disse.