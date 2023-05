Lula volta a abrir fogo contra presidente do Banco Central

Durante o lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão), Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

O Conselhão serve para dar “sugestões” ao presidente da República. O grupo é composto de representantes de vários segmentos da sociedade civil, incluindo economia, educação, inovação, saúde, entre outros. Os conselheiros prestam assessoria direta a Lula em todas as áreas de atuação do governo.

“Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juro”, disse Lula, na quinta-feira 4. “Ninguém fala de juro, como se um homem sozinho soubesse mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas.”

O petista aproveitou o evento para criticar a decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. “O povo mais pobre sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque, para ele, o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso”, observou.

A taxa de juros é o principal instrumento do BC para coordenar a política monetária do país e manter a inflação sob controle.

Desde a vitória do PT nas eleições, Campos Neto sofreu mais de 30 ataques do novo governo.