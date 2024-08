Luta do Deputado Federal Geraldo Resende por novos cursos na UEMS, tem avanço

Sem curso de Serviço Social presencial desde 2017, Mato Grosso do Sul é o único Estado da região Centro-Oeste que não oferece essa graduação pública e presencial à população. A professora mestra em Serviço Social da Escola de Governo, Valdete Barros Martins, defende a criação da faculdade e, junto da Presidente do CRESS-MS (Conselho Regional de Serviço Social de Mato Grosso do Sul), Carmen Ferreira Barbosa, reforça a preocupação com a qualidade do ensino, “Aqui só tem EAD, ele tem pouca qualificação. A formação profissional é muito precária por ser à distância e muitos dos alunos, depois que se formam, acabam encontrando dificuldades para exercer a profissão”.

Desde que o curso presencial de Serviço Social da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) foi extinto, em 2017, o CRESS – MS vem se mobilizando. ” É fundamental que a formação do curso de Serviço Social seja de qualidade e que venha de um curso público e presencial, e a UEMS está oferecendo isso para nós, neste momento. A gente entende que as políticas sociais públicas precisam ser fortalecidas no Estado e esse curso fará frente a esse projeto”, afirma a Presidente do Conselho, Carmen Barbosa.

Avanços – Nesta quinta-feira, 29 de agosto, em reunião com o Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB-MS), que encabeça a luta pela criação dos cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional na UEMS, assim como o de Serviço Social, o reitor da Fundação, Laércio Alves de Carvalho, reafirmou que as inscrições para os cursos de Fono e T.O. no campus de Campo Grande, serão abertas já no próximo mês de novembro, com início do ano letivo em 2025 e garantiu que, na capital, o curso de Serviço Social entrará em atividade, a partir do segundo semestre do ano que vem, e que será ministrado no período noturno em um novo bloco de salas de aula. “Não está parado. Esse é o cronograma que as equipes estão fazendo”, declarou o reitor.

O Deputado Federal Geraldo Resende vem acompanhando esse processo desde o início. Conhecido como o parlamentar que defende o terceiro setor, composto por associações, institutos e fundações que buscam gerar mudanças e benefícios para a sociedade, ele sabe que muitas dessas entidades estão precisando de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais e não têm encontrado.”É compromisso do Governo do Estado, da UEMS e da Bancada, estamos abrindo os cursos para que as entidades do terceiro setor possam ter profissionais à altura para cumprir os seus papéis tão relevantes junto à sociedade sul-mato-grossense. O Conselho Regional do Serviço Social aqui presente, muito feliz, porque está tendo a garantia de que o curso vai ser aberto também até meados do ano de 2025 em Campo Grande e em Dourados e a construção de salas de aula nas Moreninhas com recurso da Bancada Federal”.

Dourados – Em Dourados, o compromisso assumido pela UEMS com apoio do Governo do Estado e da Bancada Federal é implementar as três graduações até julho do ano que vem. ” O trabalho está acontecendo! A ideia é abrir o processo seletivo para Fono, T.O. e Serviço Social no início do ano que vem, para que as aulas comecem no segundo semestre de 2025″.

“Nós precisamos sempre de muitos apoiadores para que a UEMS consiga cumprir o papel dela, e aí entram as bancadas federais e os deputados que se identificam com a causa, como é o caso do dr. Geraldo”, destacou a professora mestra, Valdete Martins, que já foi Presidente do CNA (Conselho Nacional de Assitência Social) e do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). “Agora, teremos a UEMS que vai criar esse curso presencial e público, para a formação de profissionais para fazer o enfrentamento às dificuldades e desigualdades que existem no Mato Grosso do Sul, para operacionalizar as políticas sociais tão necessárias para a população, e precisamos de profissionais competentes que possam estar à frente das políticas sociais no Estado”, encerrou a Presidente do CRESS-MS, Carmen Barbosa.