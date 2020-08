Conforme informações de amigos e testemunhas, apuradas pela reportagem do Bocadopovonews, a vitima Wagner Carvalho Franco, conhecido como Wagner Hematoma (34) há dias atrás teria agredido um homem, que pelas informações, se tratava de traficante. Eles teriam chegado a vias de fato, e Hematoma teria espancado o suposto traficante, e por isso estava marcado para morrer. E no sábado à noite, Wagner Carvalho estava com a sua esposa, em frente de casa na Rua Brasil, em Ponta Porã, divisa com Pedro Juan Caballeo, quando foi executado com diversos tiros. Três tiros teriam atingido a cabeça da vitima. A esposa de Wagner também foi atingida por tiros, mas não corre risco de morte. No local, a policia localizou 14 cápsulas de munição deflagradas de calibre 9mm.

Pelas informações obtidas pela nossa reportagem, Wagner Hematoma era um homem do bem e nunca teve envolvimento com drogas. Ele dava aulas de MMA, estava sem lutar em virtude da pandemia do Coronavírus. Ele também tinha uma oficina de troca de óleo.