Luther King abre inscrição de curso gratuito preparatório para o ENEM

O Instituto Luther King abriu as inscrições para o curso gratuito preparatório para o ENEM. As aulas começam dia 29 de julho em Campo Grande, em sua sede na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, centro.

A Instituição também está fazendo a doação de apostilas de preparação para esse exame. Os interessados, matriculados ou não ao curso, devem procurar a sede da entidade no período da tarde.

Quanto às inscrições para o curso, que já conduziu centenas de jovens às melhores universidades públicas do país, o instituto está cobrando apenas uma taxa simbólica no ato da matrícula.

Os interessados no curso devem comparecer à sede do instituto, munidos dos seguintes documentos: Comprovante do número de Identificação Social – NIS; RG, CPF, comprovante de renda familiar, Modelo 19 de escola pública ou se ainda estiver cursando o ensino médio trazer comprovante de matrícula. Maiores informações, pelo telefone (67) 3384-8919.

Os interessados na doação das apostilas devem procurar a sede do instituto no período das 14h às 21h.