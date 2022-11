O Natal chegou em Três Lagoas, trazendo toda a alegria e esperança características desta época do ano. Neste último sábado (12) o Prefeito Angelo Guerreiro, acompanhou dos secretários e vereadores, participaram da cerimônia de lançamento das festividades de final de ano.

A noite contou com a apresentação do coral de Três Lagoas, da Banda Marcial Cristo Redentor e ainda teve a presença ilustre do Papai Noel, acompanhado de seus duendes, do Mickey, Minnie, Pluto e Pateta, que fizeram a alegria da garotada.

Em contagem regressiva, o Prefeito Angelo Guerreiro e a população acenderam as luzes natalinas que estão enfeitando a região central de Três Lagoas.Guerreiro agradeceu a presença de todos nas festividades de Natal, que este ano começou com a passagem da caravana da Coca Cola na última sexta-feira (11) e segue até este domingo (13).

O Prefeito destacou que por conta das paralisações e bloqueos que aconteceram nas rodovias, alguns itens da decoração não chegaram ao município a tempo da cerimônia, mas que ao longo da semana as equipes continuam a instalação das iluminações natalinas pela cidade.

A festa se encerrou com o show da dupla sertaneja Renan e Ray, que agitaram a noite dos três-lagoenses.Para finalizar, no dia 13 (domingo), com início às 19h, terá o show da dupla sertaneja local Tony e Wander e do Grupo do Mato.