SANTOS/SP – Em péssima fase, o Santos perdeu de virada por 3 a 1 para Ponte Preta em jogo realizado no estádio Vila Belmiro; completa 4 jogos sem conhecer o sabor da vitória e 9 gols sofridos. Para complicar ainda, o Peixe está fora da semifinal do Estadual Paulista.

O excesso de expulsões também foi fator determinante para as derrotas. Média foi de uma expulsão por jogo nos últimos 4 compromissos. Já a Macaca, de Campinas, foi surpreendente, pois, foi melhor em campo e venceu o jogo.

Os gols: Marinho, que viria a ser expulso no fim do primeiro tempo, abriu o placar para o Santos. Mas, na etapa final, o time de Campinas foi melhor, aproveitou as falhas do goleiro Vladimir e conquistou a vitória com gols de Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo. A ponte Preta, agora, vai enfrentar o Palmeiras na fase semifinal, e o jogo acontecerá no próximo domingo na Arena Allians Parque.