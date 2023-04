Dupla é preso com aproximadamente 500 kg de maconha no assoalho de caminhão na região de Aral Moreira. Os dois caminhoneiros foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para tráfico. Esta é uma operação integrada das forças de segurança pública no Mato Grosso do Sul, Fronteira Segura IV.