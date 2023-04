Maconha é apreendido dentro de cestas básicas na MS-164

O DOF apreendeu maconha dentro de cesta básica na MS-164. Os policiais abordaram o coletivo que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande. Um homem muito nervosismo afirmou aos policiais que estaria levando apenas duas cestas básicas. Ao serem vistoriadas os policiais encontraram seis tabletes da droga. Ele disse que havia sido contratado para levar a droga de Ponta Porã a Campo Grande, onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

Preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com o entorpecente. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.