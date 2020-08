DOURADOS-MS (Correspondente) – Investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados localizaram, em uma residência na Aldeia Bororó, uma adolescente de apenas doze anos de idade convivendo maritalmente com outro adolescente de dezessete anos, com anuência da genitora dela. O caso foi descoberto nesta quarta-feira (5), durante diligências de rotina. Como o fato ocorria de forma reiterada e considerando que a adolescente informou que havia sido abusada sexualmente nesta data, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde foram autuados em flagrante delito pela prática do crime de estupro de vulnerável. A adolescente foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e terá que se apresentar a sessões junto à psicóloga da Delegacia da Mulher de Dourados.