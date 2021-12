RIBAS DO RIO PARDO-MS (Correspondente) – Na manhã desta quarta-feira (1º), a Seção de Investigações Gerais da Polícia Civil prendeu em flagrante R. dos S. de A. (49), suspeita de praticar o crime de tráfico de drogas. Segundo apurado, há dois dias, a mesma mulher foi vítima de agressão pelo filho, um homem de 25 anos, que se encontra preso na Delegacia em decorrência desse episódio. Na ocasião, esse indivíduo foi capturado em flagrante pela Polícia Militar.

Na manhã de hoje, a até então vítima da violência doméstica compareceu à Delegacia para entregar ao filho objetos pessoais, tais como roupas, materiais de higiene, etc. Um dos Investigadores, ao realizar os procedimentos rotineiros de revista nos objetos, deparou-se com um tablete de maconha em meio às roupas, pesando 43,56 g.

Ao ser entrevistada, a suspeita demonstrou nervosismo e disse à Polícia que ela mesma arrumou a sacola com as roupas de seu filho, colocando peça por peça, e não percebeu que em meio às roupas estava o tablete de maconha. Ao ser questionada se não sentiu o cheiro de maconha, que costuma ser forte, ainda mais pela quantidade ali localizada, a mulher respondeu que estava com o nariz ruim e meio atordoada da cabeça em razão do episódio de violência doméstica havido há alguns dias. Foi verificado que a suspeita já possuía outras passagens criminais por tráfico de drogas.

Diante do exposto, R. dos S. A. (49) recebeu voz de prisão por suspeita de praticar o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e está à disposição da Justiça.